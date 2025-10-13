В Испании нашли скелет мужчины, пролежавший в квартире 15 лет

В испанской Валенсии обнаружено тело мужчины, которое пролежало в квартире около 15 лет. Трагедию раскрыли лишь сейчас из-за потопа с черной водой, а все долги покойного исправно гасились за счет его пенсии. Об этом сообщает газета Levante-EMV.

Шокирующую находку сделали в Валенсии — в одной из квартир города пожарные обнаружили полностью разложившийся скелет мужчины. По данным полиции, житель по имени Антонио Ф. скончался от естественных причин, а его тело пролежало нетронутым около 15 лет.

Соседи все эти годы не проявляли беспокойства. Одни предполагали, что мужчина переехал в дом престарелых, другие думали, что о нем заботятся родственники. Бывшая жена и взрослые дети контактов с ним не поддерживали.

Тело обнаружили случайно. После сильных дождей вода с террасы начала просачиваться в соседние квартиры. Жидкость была черного цвета и источала зловоние, что и заставило соседей вызвать экстренные службы.

Примечательно, что все это время на счет Антонио Ф. продолжала поступать пенсия по старости. Накопившийся долг за коммуналку в €11 тыс. был погашен через суд за счет этих средств — управляющая компания добилась ареста счетов, и выплаты шли автоматически.

