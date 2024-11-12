В Испании опять объявили тревогу из-за риска наводнения

Синоптики уточняют, что оранжевый уровень погодной опасности 12 ноября действует на Балеарских островах, а также в Валенсии и Каталонии. Согласно прогнозу, всего лишь за час там может выпасть 40 литров воды, а еще потенциальную угрозу представляет море. Желтое предупреждение из-за ливней объявили в Мурсии, а в Астурии и Кастилии и Леоне оно действует по причине снегопадов. В конце октября на Испанию обрушились мощнейшие ливни и возникли наводнения, в которых погибли более 220 человек.

Ранее сообщалось о том, что десятки тысяч жителей Валенсии вышли на городские улицы, требуя отставки властей из-за их бездействия после удара стихии.