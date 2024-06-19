В Италии мужчина три года не работал и получал зарплату

В Италии хитрый житель провинции Реджо-Калабрия предоставлял фальшивые справки о болезни и в течение трех лет отработал только девять дней.

За указанный срок хитрый южанин успел потрудиться в трех учебных заведениях северной провинции Порденоне, где «выполнял» обязанности административного, технического и вспомогательного персонала.

Мужчина всегда действовал однотипно. Получив звонок из школы, он приходил в секретариат, где ставил подпись в трудовом договоре, а три дня спустя уже был у себя дома на юге. Оттуда комбинатор отправлял подделанные медсправки, а затем занимался своими делами. Благодаря махинациям, итальянец не только получал полноценную заработную плату и избегал налоговых проверок, но даже зарабатывал баллы, чтобы повысить размер получаемых поощрений. С помощью пятерых врачей-сообщников южанин стал богаче на 40 тысяч евро.

На больничном мужчина тоже не терял времени и трудился брокером по долгосрочной аренде автомобилей, путешествуя по Италии и другим странам. Во время обыска у фигуранта нашли подтверждающие вину документы, а еще 300 тысяч евро наличными.

Ранее мы писали о том, что президент США Джо Байден потерялся в пространстве во время саммита в Италии.