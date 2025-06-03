В Израиле заявили о перехвате ракеты, запущенной хуситами

В израильской армии обороны во вторник сообщили о перехвате ракеты, которая была запущена, согласно утверждениям ЦАХАЛ, йеменским движением «Ансар Алла». Об этом пишет РИА Новости.

Изначально стало известно, что в нескольких районах Израиля был слышен сигнал сирен тревоги, которые были активированы вечером вторника. Потом, как уточняют в ЦАХАЛ, удалось перехватить ракету, запущенную из Йемена.

Уточняется, что сигнал тревоги в Израиле был активирован в десятках городов и населенных пунктов в центральной части страны, в том числе и Тель-Авиве.

Также ранее сообщалось о том, что армия Израиля официально подтвердила ликвидацию главы военного крыла ХАМАС Мухаммада Синвара.