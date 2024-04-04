В Ярославской области медики оказывают помощь мальчику, на которого упало дерево

В Ярославской области в больницу попал 15-летний мальчик, на которого из-за сильного ветра упало дерево. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на региональную прокуратуру и экстренные службы.

Известно, что инцидент случился днем в среду, 3 апреля, в левобережной части города Тутаев. Многолетнее растение не выдержало сильного напора ветра и упало на несовершеннолетнего. 15-летний мальчик с полученными травмами попал в лечебное учреждение. Накануне мэрия Ярославля приводила данные, согласно которым в городе по причине непогоды рухнули не меньше 15 деревьев.

Ранее мы писали о серьезной аварии, которая случилась под Калининградом. Согласно предварительной информации, Volkswagen со студентами внутри выехал на встречную полосу, где врезался в фуру Renault. После этого легковушку отбросило в дерево. В результате аварии погибли все люди, находившиеся в первом автомобиле.