В ЮАР состоялось шествие «Бессмертного полка»

В южноафриканском Кейптауне в воскресенье состоялось шествие «Бессмертного полка» и другие памятные мероприятия, которые были посвящены 80-летию победы во Великой Отечественной войне. Об этом РИА Новости сообщило со ссылкой на генерального консула РФ в Кейптауне Алексея Маленко.

По словам Маленко, южноафриканское общество оказывало гуманитарную помощь нашему государству, а Ассоциация международных друзей СССР занималась организацией благотворительных акций и показывала документальные фильмы, посвященные жизни в Советском Союзе.

Генеральный консул подчеркнул, что жители ЮАР сделали свой вклад в победу над фашизмом, воюя в составе вооруженных сил Антигитлеровской коалиции. Кроме того, он рассказал о солидарности, которую жители африканской страны проявили к советскому народу во время войны.

«В шествии приняли участие граждане ЮАР и иностранцы, чьи родственники боролись с нацизмом. На мероприятии выступили дети из Русского детского центра, а также члены русской общины. Праздник завершился коллективным исполнением военных песен», — приводится выдержка из заявления.

Ранее стало известно о том, что «Бессмертный полк» зарегистрировал эмблему для Дня Победы.