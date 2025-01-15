В Калифорнии сгорели произведения известных американских художников

Полыхавшие в Лос-Анджелесе пожары уничтожили частную коллекцию, включавшую в себя работы знаменитых американских художников Кита Харинга, Дэмиена Херста и Энди Уорхола. Такие данные сообщила газета The New York Times.

О потере предметов искусства рассказал коллекционер Рон Ривлин, дом которого также не устоял перед огнем. Всего он лишился свыше 200 коллекционных предметов. Жилище Ривлина находилось в западной части Голливуда, а собранные им произведения искусства оценивались в несколько млн долларов.

Мощные пожары начали полыхать в Лос-Анджелесе и находящихся поблизости районах 7 января. На их интенсивность повлияла необычно низкая влажность, долга засуха, а также очень сильный ветер. Из-за разгула стихии свои дома потеряли знаменитые актеры, среди которых оказались Бен Аффлек, Энтон Хопкинс, Мел Гибсон и не только.

Ранее сообщалось о том, что ущерб от полыхавших пожаров достиг отметки в $275 млрд и вполне вероятно увеличение этой суммы в ближайшей перспективе.