В Калужской области мужчина скончался после потасовки с тремя женщинами 8 марта

В одном из кафе Калужской области с 8 на 9 марта мужчина вступил в конфликт с тремя женщины, две из которых нанесли ему травмы, а после потерпевший скончался. Об этом в своем телеграм-канале сообщил региональный СК.

Инцидент случился ночью 9 марта в одном из заведений Козельска, где среди прочих отдыхали местные жительницы: мать и дочь, а также их подруга. По неустановленной пока причине между женщинами и одним из посетителей заведения разгорелся конфликт. Во время скандала мужчина, предварительно, нанес удар старшей из них, а затем был побит ее дочерью и подругой.

После потасовки потерпевшего привезли в лечебное учреждение, где он через некоторое время скончался. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Труп исследовали судмедэксперты, которые пришли к выводу, что, скорее всего, смерть наступила из-за имевшегося у мужчины заболевания. Нанесенные травмы расценили, как не причинившие вреда здоровью.

Ранее стало известно, что житель Тульской области признался в жестоком убийстве.