В Калужской области в ДТП с маршруткой погиб грудной младенец

По данным журналистов, все произошло около 19:30 на перекрестке двух улиц – Герцена и Трудовые резервы. «Лада Приора», за рулем которой находился 19-летний подросток, не пропустила маршрутку. Из-за ДТП легковушку вынесло на тротуар прямо в толпу людей.

В ДТП, уточняет телеграм-канал, погиб двухмесячный младенец (он был в коляске), а его маму, ребенка в возрасте около года и еще двух взрослых госпитализировали в больницу с серьезными травмами. Уже возбуждено уголовное дело по факт ДТП, расследование контролирует прокуратура.

Напомним, ранее стало известно, сколько домов повреждены в Белгороде после атаки ВСУ.