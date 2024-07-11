В Калужской области возбудили уголовное дело после издевательств над собакой

В Калужской области возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с собакой, которую привязали к автомобилю и тащили по асфальту. Об этом сообщается на официальной странице региональной прокуратуры .

Информация, выходящая за рамки понимания нормального человека, начала распространяться в социальных сетях накануне. Сообщалось, что собаку породы бигль сначала привязали к транспортному средству, а протащив по асфальту, бросили на обочине дороги. В результате издевательств животное получило травмы. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье)

А как сообщили РИА Новости в прокуратуре Калужской области, личность водителя транспортного средства была установлена. Им оказался 42-летний мужчина из Дзержинского района. Гражданина уже опросили полицейские. В настоящее время стражи порядка проверяют версию, которую сообщил водитель.

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