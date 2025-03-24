В Казахстане банкиры испугались сотрудничества своих клиентов с Россией

В Казахстане коммерческие банки избыточно перестраховались, пытаясь убедиться в том, что их клиенты не сотрудничают с РФ. Об этом сообщило RTVI со ссылкой на заявление руководителя Национального банка Казахстана Тимура Сулейменова, который комментировал поступивший от местных депутатов запрос.

Члены парламента попросили Национальный банк прокомментировать сведения о том, что кредитные организации Казахстана начали просить клиентов предъявлять «гарантийные письма об отказе экспорта готовой продукции в Россию, под угрозой закрытия кредитных линий». При этом тем, кто взаимодействует с российскими партнерами, банки перестали выдавать кредиты и проводить их платежи.

По мнению Сулейманова, когда проходит связанная с ограничениями операция, возникает большой риск вторичных санкций, даже если участники сделки не числятся в рестрикционных списках. Согласно его утверждению, исключить полностью подобный ход развития событий не представляется возможным.

Регулятор подчеркнул, что возникающие вопросы следует решать, учитывая гражданское законодательство, а еще коммерческие взаимоотношения конкретного банка с клиентом.

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