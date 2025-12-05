В Казахстане неизвестные пожарили курицу на Вечном огне

В Казахстане в городе Риддер неизвестные использовали Вечный огонь у мемориального обелиска, чтобы пожарить курицу. Об этом инциденте сообщил портал noks.kz.

На происходящее обратила внимание местная жительница. Возмущенная женщина обратилась к властям и опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой видны куски недожаренного мяса, лежащие прямо на золотой звезде памятника.

В департаменте полиции города Риддер заявили, что принимают меры для установления и задержания злоумышленников.

Это не первый подобный случай надругательства над символами памяти. Ранее в российском городе Усть-Лабинске подростки жарили маршмеллоу на Вечном огне. Запись их действий также попала в сеть.

Ранее сообщалось, что полуголая аниме-красавица у Вечного огня шокировала жителей подмосковного Ногинска.