В Казахстане появился предварительный отчет о крушении самолета в Актау

Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет по расследованию крушения самолета Embraer-190 авиационной компании Azerbaijan Airlines под Актау. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на орган государственного управления.

Уточняется, что с информацией можно ознакомиться на официальной сайте министерства. Направлявшийся из Баку в Грозный самолет упал утром 25 декабря недалеко от Актау. В момент крушения в воздушном судне находились 67 человек, среди которых были пять членов экипажа. В результате катастрофы в живых остались 29 человек.

Ранее сообщалось о том, что погибший в результате трагедии пилот Игорь Кшнякин в 2020 году сумел спасти жизнь пассажиру, о чем после любил рассказывать близким людям.