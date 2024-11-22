По решению властей Украины в Киеве был создан штаб противовоздушной обороны ВСУ. По сведениям местного телеканала «Общественное», они также появятся на территориях Сумской и Харьковской областей.

В приведенном сообщении уточняется, что штаб в столице Украины создали 19 ноября, но о том, когда они возникнут в других названных областях, данные не приводятся. Также нет никаких подробностей о работе штабов.

Ранее сообщалось о том, что киевский режим осознал бессмысленность работы над ядерной бомбы.