Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в 2023 года был ранен на фронте. Об этом рассказал бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности страны Сергей Кривонос во время эфира на YouTube-канале экс-депутата Верховной рады Борислава Березы.

По словам Кривоноса, бывший главком взял трубку и тем самым выдал свою позицию по радиосигналу. Спустя полторы минуты в эту точку прилетел управляемый снаряд ВС РФ и Залужный «получил дырку в своем теле». Он также уточнил, что офицеру удалось выжить только благодаря хорошо укрепленному помещению, где тот находился во время атаки. По этой причине, тело Залужного лишь посекли осколки.

В 2023 году сотрудник одной из российских силовых структур, ссылаясь на источники в ВСУ докладывал, что Залужный был ранен недалеко от села Посад-Покровское Херсонской области. Уточнялось, что он получил закрытую черепно-мозговую травму и множество осколочных ранений.

Ранее сообщалось о том, что российские войска сумели взять под контроль все дороги, находящиеся возле Курахово ДНР. Этот населенный пункт пока удерживают украинцы, но, судя по всему, позицию они сдадут в самой ближайшей перспективе.