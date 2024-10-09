В Киеве станцию метро закрыли из-за похожего на мину предмета

В Киеве на станции метро «Арсенальная» неизвестный мужчина кинул в вагон метро предмет, напоминающий мину. О данном факте сообщает украинское издание «Страна», подкрепляя слова сделанной очевидцем видеозаписью.

Инкогнито бросил странный предмет, когда двери вагона метро закрывались. В ужасе пассажиры убежали из одного конца вагона в другой, а на станции «Днепр» и вовсе покинули состав. Также СМИ публикует фотографию предмета, по внешнему виду напоминающего снаряд.

Некоторое время спустя на место инцидента прибыли полицейские, а станцию «Днепр» закрыли для пассажиров. Позже источник в силовых структурах рассказал, что похожим на мину предметом оказался фильтр от противогаза.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский мог отменить «мирный саммит» по Украине из-за нежелания западных лидеров принимать в нем участие.