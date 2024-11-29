В Киеве заявили о сложной ситуации в энергосистеме Украины

Премьер Украины Денис Шмыгаль на состоявшемся в пятницу заседании кабинета министров заявил о сложной ситуации в энергетической системе страны.

До этого местные СМИ сообщали о том, что на ряде территорий произошли взрывы, а Минэнерго Украины предупредило о введении экстренных отключений. Как уточнили позже энергетики, они могут достигать 16 часов.

На опубликованном в своем телеграм-канале видео политик заявляет, что в энергоструктуре страны появились ограничения по выдаче мощности, из-за чего возник дефицит собственной генерации. С его же слов, по состоянию на четверг ситуация в энергетике была сложной, но контролируемой. Сотрудники профильных структур работают круглые сутки и без выходных.

Шмыгаль также заявил, что на всей территории Украины вынужденно отключают свет, а электроэнергия поступает из европейских стран.

Ранее сообщалось о том, что Россия выпустила свыше 100 ракет по украинским энергообъектам.