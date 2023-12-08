В Киеве затопило несколько станций метро

По данным СМИ, в Киеве закрыли сообщение на шести станциях метро из-за затопления. Перекрытия затронули синюю ветку от «Демеевской» до «Теремков». Сообщается, что на линии метро теперь потребуется провести крупный ремонт, при этом работы могут занять до полугода. В качестве причины затопления специалисты назвали движение грунта, теперь существует опасность обрушения туннелей из-за потери устойчивости.

На месте происшествия уже побывал мэр Киева Виталий Кличко, однако прокомментировать происшествие он не смог, не сумел подобрать нужные слова.