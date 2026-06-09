В кишащих акулами водах нашли корабль «Короля пиратов»: археологи рискнули жизнью и подняли пули и пушки

В водах, кишащих голодными акулами, археологи совершили сенсационное открытие. У берегов Нассау (Багамские острова) найден корабль легендарного «Короля пиратов» Генри Эвери — 46-пушечный флагман Fancy. Несмотря на круживших вокруг лодки хищников, исследователи подняли со дна пули, пушки и обгоревшие остатки судна, с которого пират увел сокровища на десятки миллионов долларов. Об этом сообщает Lenta.ru.

Место крайне опасное: воды кишат крупными акулами. Еще до погружения команда заметила хищников, кружащих у лодки. Один из объектов охраняла особо крупная особь. Но археологи рискнули. На дне они обнаружили корабельные доски, стеклянные бутылки, глиняные курительные трубки, точильный камень для сабель и 25 свинцовых пуль для мушкетов. Также нашли железную пушку и несколько «поворотных орудий» для быстрой стрельбы.

Особый интерес вызвали обгоревшие остатки флагмана Fancy. В 1695 году Эвери и его команда напали на суда падишаха Империи Великих Моголов и скрылись с сокровищами на десятки миллионов долларов. Англия оказалась на грани войны, назначив огромную награду за голову пирата. Но Эвери бесследно исчез.

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