В Китае макаке пересадили почку ГМО-свиньи

В Китае случился настоящий прорыв в ксенотрансплантологии, пишет издание Global Times. Макаке смогли пересадить почку генномодифицированной (ГМО) свиньи, и орган не отторгался в течение 184 дней.

Как гласят данные самого исследования, группе ученых из больницы Тунцзи Хуачжунского университета науки и технологии в Ухане удалось достигнуть прорыва – срок в 184 дней является первым шагом к успешной ксенотрансплантации в стране,

Ранее китайские ученые сталкивались с трудностями при пересадке почек ГМО-свиней и приматов из-за того, что последние не могли долго выживать после трансплантации органа. Теперь же результат в 184 дня стал настоящим прорывом, считается, что достигнут критерий долгосрочной выживаемости.

Ранее ученые нашли связь сердечных приступов и ранних подъемов по утрам.