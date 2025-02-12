В конгрессе США сообщили о значительном долговом кризисе

Соединенные Штаты Америки столкнулись с серьезным кризисом госдолга, который несет угрозу долгосрочной стабильности страны и является для нее большой угрозой. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на текст бюджетной резолюции палаты представителей американского конгресса.

Как указано в документе, долг США превысил отметку в $36 трлн или 123% ВВП. Подчеркивается, что с 2019 года расходы государства выросли на 59% и достигли 70% всего федерального бюджета. При этом чистые выплаты казначейства по процентам за долговые обязательства в текущем финансовом году достигли $952 млрд или 3,2% ВВП.

Авторы аналитического документа отметили, что задолженность несет большую угрозу для долгосрочной фискальной устойчивости США, которая отразится на жизнях следующих поколений американцев. Там также отметили, что на 2025 финансовый год бюджетный дефицит достигнет $1,9 трлн или 6,2% ВВП. Составители доклада указали, что бюджетный дефицит на 2025 финансовый год достигнет $1,9 триллиона или 6,2% ВВП.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американцы получат Сектор Газа без вливания денег налогоплательщиков.