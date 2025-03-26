В красках для волос Syoss и Schwarzkopf обнаружили опасный альдегид

В красках для волос немецких брендов нашли опасное вещество — альдегид, который крайне негативно влияет на репродуктивную систему человека. Об этом в среду, 26 марта, сообщает телеграм-канал SHOT-проверка.

Стало известно, что речь идет об опасном альдегиде с названием лилиал (бутилфенил метилпропиональ). Фактически, он крайне негативно влияет на всю репродуктивную систему, убивая ее, а также оказывая влияние и на другие органы. Кстати, этот альдегид был внесен в запрещенный к использованию в косметике и парфюмерии перечень еще в 2023 году.

Опасную продукцию выявили в Чехии. Напомним, что такие краски продаются и в России. Ранее сообщалось о том, что в России выявили опасные некачественные специи — в них нашли канцерогены и мутагены.