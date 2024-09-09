В Краснодарском крае арестовали 12 участников массовой драки

В Краснодарском крае к арестам от двух до семи суток за неповиновение полиции были приговорены участники массовой драки, которая произошла в поселке Афипский. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент случился 7 сентября. По сведениям местной администрации, конфликт вспыхнул из-за девушки, и никто не пострадал. Региональная прокуратура сообщала, что потасовка произошла возле ДК на улице Победы, где группа граждан сговорилась и преднамеренно нарушила закон. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В опубликованном сообщении Ирина Волк уточнила, что 11 участников конфликта прибыли из другого региона и работают на одном из местных предприятий.

Ранее сообщалось о том, что в Московской области полицейскими были задержаны мигранты, которые приставали к девушке и стреляли из пистолета по бутылкам. Противоправные действия фигурантов сознательные местные жители зафиксировали на камеры смартфонов, благодаря чему нарушителям спокойствия не удалось уйти от ответа за содеянное.