В Краснодарском крае задержали замминистра природных ресурсов

Первый заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве. Об этом региональный СК сообщил в своем телеграм-канале.

В опубликованной информации не приводится имя фигуранта, однако источник издания «Ъ» утверждает, что задержанным чиновником является Александр Каинов. На должность первого замглавы Минприроды он заступил в октябре 2018 года, а в его обязанности входит координация работы финансово-экономического управления.

Министр подозревается в преступлении по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), которое предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По версии следователей, летом 2023 года к чиновнику обратился знакомый, попросивший изменить приговор внуку его друга, который был осужден за управление транспортным средством под действием алкоголя. Услугу министр оценил в 4 млн руб., однако помогать никому не собирался. В итоге 3,8 млн руб., он присвоил себе, а 200 тыс. руб. достались посреднику.

Ранее стало известно о том, что по делу о взятке был задержан экс-вице-губернатор Тамбовской области.