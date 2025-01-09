В Кремле не слышали высказывание члена ОП о президенте Азербайджана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать высказывание члена Общественной палаты (ОП) РФ Владимира Карасева в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева уточнив, что за внешнюю политику страны в ответе руководитель России. Об этом сообщил ТАСС.

В ответ на просьбу прокомментировать высказывание Карасева, которое содержало оскорбительный посыл, официальный представитель Кремля сказал следующее:

«Вы знаете, мы, честно говоря, не знаем, о каких словах идет речь. Мы, действительно, не знаем, о чем идет речь, мы не видели этих слов, не слышали этих слов», — заявил пресс-секретарь президента России.

В своем обращении Дмитрий Песков подчеркнул, что внешнюю политику РФ определяет президент, а в жизнь ее притворяют ведомства, действия которых координируется министерством иностранных дел. Он также заявил, что именно на их действия и следует ориентироваться, анализируя ту или иную информацию.

Ранее сообщалось о том, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым извинился за крушение пассажирского самолета недалеко от Актау. Пилоты неоднократно запрашивали разрешение на посадку в столице Чечни. В это время Грозный, а еще Моздок и Владикавказ, пытались атаковать дроны Вооруженных сил Украины. В итоге самолет азербайджанских авиалиний потерпел крушение.