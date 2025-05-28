В Кремле перечислили страны, провоцирующие войну

Между Парижем и Берлином идет соревнование по последующему провоцированию военной конфронтации. Такое мнение пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил в разговоре с журналистом «Россия 1» Павлом Зарубиным.

Подобным образом официальный представитель Кремля отозвался на слова канцлера Германии Фридриха Мерца, заявившего о том, что ФРГ поможет Киеву в работе над своим дальнобойным оружием.

«В данном случае мы видим, как Германия соревнуется с Францией в первенстве по дальнейшему провоцированию войны. Все эти действия, естественно, мешают мирным усилиям», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь главы страны заявил о том, что в ближайшем будущем между Россией и Украиной состоится обмен проектами меморандумов о мирной договоренности. Также он рассказал и о событиях, которые последуют после данного процесса.