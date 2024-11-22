В Кривом Роге без отопления остались 110 тыс. человек

На Украине в Кривом Роге сложилась критическая ситуация с отоплением, а порядка 110 тыс. человек вынужденно остались без тепла. Об этом на своей странице в одной из соцсетей пишет Министерство развития общин и территорий.

В публикации уточняется, что тепло отсутствует в 934 жилых домах, 11 учреждениях здравоохранения, 43 учебных заведениях, а еще центре соцзащиты. Местные власти в экстренном режиме пытаются решить возникшую проблему.

Ранее сообщалось о том, что новым законом о хранении дров украинские власти подводят граждан под уголовные дела.