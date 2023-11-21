В Крыму опровергли информацию о взрывах в Евпатории

Советник главы Крыма опроверг информацию о том, что в Евпатории были зафиксированы взрывы. Об этом политик написал в своем официальном канале.

Ранее сообщалось, что на Сакской ТЭЦ и в Евпатории люди слышали звуки взрывов, а на ТЭЦ и вовсе, якобы, начался пожар. По словам Олега Крючкова, это вброс, который устроили сами же украинцы.

Также советник крымского главы призвал граждан доверять официальной информации – на западе полуострова все спокойно.

Напомним, ранее мы сообщали, что в регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Подробнее в материале.