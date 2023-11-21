В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Власти Украины вечером 21 ноября объявили воздушную тревогу сразу в нескольких областях Украины. Об этом говорят данные карт, пишет РИА Новости .

Известно, что сигнал тревоги звучит в Полтавской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях, а также в той части Запорожской области, которая контролируется Украиной.

Первыми сирены завыли в Днепропетровской области, а уже потом во всех остальных регионах страны.

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