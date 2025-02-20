В Курахове ДНР полицейские задержали двух бойцов Вооруженных сил Украины, которые пытались выдать себя за гражданских лиц. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональное МВД.

Уточняется, что мужчины были пойманы во время оперативных мероприятий, а оба они являются уроженцами Донбасса. Одним из попавших в руки полицейских оказался 28-летний Владислав, который участвовал в сражениях за Дебальцево в 2014 – 2015 годах. Второй украинский военный по имени Максим, попал под мобилизации в 2023 году. Задержанных передали в профильные ведомства для последующих разбирательств.

Ранее вице-президент США Джей-Ди Вэнс призвал западные страны прекратить бессмысленную накачку Киева вооружением. По его мнению, у России есть большое преимущество в живой силе и технике, которое останется даже в случае продолжения поставок.