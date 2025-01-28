В Кургане похоронили незрячего певца Николая Горланова

В Кургане похоронили незрячего 33-летнего певца Николая Горланова и его маму, которая ушла из жизни вслед за сыном. Подробности сообщил журнал «The Voice».

Уточняется, что траурная церемония проходила в Свято-Троицком соборе, а организовали прощание отец и бабушка Николая. Помимо близких на мероприятии присутствовали артисты и представители местной власти. Выразил слова соболезнования и художественный руководитель Театра эстрады им. Райкина Юрий Гальцев, в котором исполнитель выступал в конце декабря.

«Он прекрасно справился с задачей, порадовав петербургского зрителя. И вот, меньше месяца спустя, 23 января, его не стало. Вечная память искреннему, доброму и талантливому артисту! Очень жаль...» — говорилось в соболезновании от имени Юрия Гальцева.

Николай ушел из жизни 23 января, а через короткий промежуток времени скончалась его мама.

Ранее сообщалось о том, что из-за онкологического заболевания умер строитель дирижаблей Александр Кирилин.