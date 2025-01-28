В Курской области чиновница ушла с должности после критики от Хинштейна

Временно исполняющая обязанности министра по государственной охране объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял ушла с занимаемого поста. О данном факте сообщили в телеграм-канале регионального правительства.

В публикации уточняется, что чиновница написала заявление на увольнение по собственному желанию. Другие подробности не приводятся.

Ранее сообщалось о том, что Мусьял отдохнула в Индии, чем удивила губернатора Курской области Александра Хинштейна. Женщина должна была известить руководителей о предстоящей поездке, но делать этого по какой-то причине не стала. Среди прочего глава региона заявил об отсутствии у местных чиновников права отдыхать за границей, пока на территории региона находятся вражеские военные формирования.