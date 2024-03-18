В Курской области дрон ВСУ развалился в воздухе при атаке на автомобиль

18 марта в Курской области дрон ВСУ пытался нанести удар по автомобилю, но развалился в воздухе. Об этом сообщает на своей официальной странице губернатор региона Роман Старовойт.

Руководитель Курской области пишет, что инцидент произошел в селе Горналь Суджанского района. Неприятель попытался ударить дроном по автомобилю, но не смог. Летательный аппарат развалился в воздухе, а выпавший из него аккумулятор оставил легковушку без стекла. Кроме того, ВСУ обстреляли поселок Теткино. Согласно предварительным сведениям, были повреждены несколько домовладений, а также вспыхнула хозяйственная постройка. После улучшения оперативной обстановки состоится более детальный подомовой обход.

Ранее мы писали о том, что во время выборов президента России в ДНР были перехвачены 180 дронов вооруженных сил Украины. В частности, полет летательных аппаратов был прекращен над Донецком, а также населенными пунктами Макеевка, Ясиноватая и Горловка. Кроме того, над Донецком и Пантелеймоновкой перехватили коптеры с самодельными взрывными устройствами.