В Курской области двое водителей получили ранения после атаки украинских дронов

Во время атаки украинских дронов на село Новоивановка Курской области получили ранения мужчины, которые управляли грузовиком и легковушкой. О данном факте сообщил на своей официальной странице врио губернатора Алексей Смирнов.

В своей публикации руководитель отметил, что пострадавших везут в лечебное учреждение. Что касается транспортных средств, то на них были обнаружены серьезные повреждения. Временно исполняющий обязанности губернатора пообещал владельцам техники оказать всю помощь, которая будет необходима.

Сегодня же Смирнов сообщал, что дрон вооруженных сил Украины сбросил взрывное устройство на легковушку в селе Новоивановка, в результате чего пострадал водитель легковушки.

Ранее мы писали о том, что в результате атаки украинцев на Белгородскую область погибла молодая семья. Неприятель атаковал гражданский автомобиль и использованием FPV-дрона.