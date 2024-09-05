В Курской области храмы Рождества Христова сильно пострадали после обстрелов ВСУ

В Курской области в последних числах августа два храма Рождества Христова, которые находятся в селах Большое Солдатское и Уланок, получили сильные повреждения после нанесенных вооруженными силами Украины ударов. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Русской православной церкви.

В первой церкви оказались выбиты окна, а фасад здания посекли многочисленные осколки. Более серьезные повреждения получило второе сооружение. Сообщается, что храм в селе Угланок был изнутри уничтожен огнем, а еще оказались разрушены купола и колокольня. Со ссылкой протоиерея Курской Епархии Сергия Клинцова уточняется, что население из этой местности было эвакуировано, а информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось о том, что члены НАТО рассматривают вариант использования Украиной дальнобойных ракет.