В НАТО рассматривают возможность использования Киевом дальнобойных ракет

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что члены альянса общаются на тему применения вооруженными силами Украины дальнобойных ракет, а также определил важной возможность для Киева добираться до военных объектов на территории России. Заявление чиновника тиражируют СМИ западных стран.

В середине лета военное ведомство США заявляло, что Украине запрещено пользоваться американскими ракета ATACMS для «глубоких» ударов по территории РФ, но эта позиция не является окончательной. Столтенберг тогда говорил, что некоторые страны НАТО сразу действовали по своему усмотрению. Например, Великобритания сразу передавала свое вооружение «без всяких ограничений». А Францией были предоставлены дальнобойные ракеты Storm Shadows и Scalps.

«Внутри НАТО идет дискуссия на эту тему... Важно, чтобы у Украины была возможность достигать военных объектов на территории России», - передает агентство Рейтер со ссылкой на выступление Столтенберга в Осло.

Ранее сообщалось о том, что только за одни сутки на курском направлении украинцы потеряли свыше 300 человек личного состава, почти два десятка единиц бронированной техники, а также много военных автомобилей.