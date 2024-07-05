В Курской области на чиновника упало дерево: он погиб

Утром пятницы, 5 июля в Курской области произошло трагичное происшествие. Об этом в своем официальном канале в социальных сетях сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, утром пятницы недалеко от поселка Кшенский проходили работы по заготовке дров под нужды СВО, и во это время срубленное дерево неожиданно упало на и.о. главы Советского района Сергея Белых. Пострадавшего мужчину сразу же направили в больницу, но, увы, помочь ему уже было невозможно – он умер.

Смирнов заверил, что семье погибшего будет оказана необходимая помощь, а также выразил соболезнования близким и родственникам Сергея Белых.

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