В Курской области объявляли ракетную опасность

Вечером понедельника, 9 сентября в Курской области в очередной раз объявляли ракетную опасность. Об этом сообщал в своем официальном телеграм-канале врио главы региона Алексей Смирнов.

Так, согласно официальному сообщению, ракетная опасность объявлялась около 22:15. Власти просили граждан быть особенно внимательными и при нахождении дома – следовало укрыться подальше от окон в помещениях со сплошными стенами, и при нахождении на улице следовало зайти в ближайшее укрытие или здание.

Уже через несколько минут ракетная опасность была отменена в регионе, к счастью, ни о каких прилетах не сообщается. Напомним, ранее сообщалось об аресте американца, которого обвиняют в сговоре для обхода антироссийских санкций.