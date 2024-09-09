В США местного жителя арестовали за связь с «Росатомом»

В понедельник, 9 сентября, был помещен под арест Сэм Бхамбхани из Массачесетса, которого обвиняют в сговоре для обхода действующих против России санкций из-за продажи лазерного оборудования якобы в интересах «Росатома». РИА Новости сообщает , что соответствующая информация появилась на американском портале судебных делопроизводств.

Уточняется, что мужчина на постоянной основе живет в США. Как следует из материалов дела, Бхамбхани был основателем фирмы, которая якобы принимала участие в обходе ограничений, действующих в отношении РФ.

Американская прокуратура уверена, что Бхамбхани сговорился с россиянином Максимом Тесленко, который, как утверждается, перепродавал купленную технику Уральскому электромеханическому заводу, являющемуся подразделением «Росатома». Мужчины обвиняются в заговоре, а также контрабанде с пособничеством и подстрекательством. Утверждается, что Тесленко пребывает в Москве.

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