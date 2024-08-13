В Курской области появился дрон, против которого бессильны средства РЭБ

Дрон, который разработали в новгородском центре «Ушкуйник», появился в Курской области. Об этом сообщает губернатор Новгородской области Андрей Никитин в официальном канале во вторник, 13 августа.

Сопроводил пост в соцсетях Никитин подписью о том, что враг будет повержен. На данный момент дрон с названием «Князь Вандал Новгородский», который является разработкой центра «Ушкуйник» и зарекомендовал себя на фронте, уже работает в Курской области.

Огромное преимущество дрона в том, что он может спокойно обходить РЭБ, так как основан на революционной технологии управления и связи.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден отказался публично комментировать на публике происходящее в Курской области. Подробнее в материале.