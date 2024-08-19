Семьям в Курской области начали выдавать сертификаты на жилье

Семьи, проживавшие на приграничных территориях Курской области, начали получать сертификаты на жилье, а в ближайшее время число получателей помощи превысит 2 тыс. Такую цифру назвал врио главы региона Алексей Смирнов в публикации на своей личной странице.

Как следует из заявления главы региона, из федерального бюджета на предоставление сертификатов направили 1,8 млрд рублей. На сегодняшний день необходимую помощь оказали 194 семьям.

В настоящее время продолжается прием заявлений для получения подобных сертификатов. В приоритете их будут выдавать семьям, дома которых оказались полностью разрушены, а также людям, где воспитываются несовершеннолетние дети.

Ранее сообщалось о том, что в находящихся на территории Курской области войсках вооруженных сил Украины есть иностранные наемники. Об этом рассказывают местные жители, оказавшиеся рядом с захватчиками.