Жительница Курской области рассказала об иностранных наемниках в регионе

Жительница села в Суджанском районе Курской области Ирина Кириченко рассказала о том, что в село Черкасское Поречное заходили иностранные наемники. Об этом пишет РИА Новости в понедельник, 19 августа.

Женщина рассказала, что она пряталась в погребе дома в своем селе, когда спасалась от обстрелов ВСУ, и в один из дней вышла на улицу, где увидела человека в каске. К нему подошел второй, на груди у них было оружие. При этом Ирина отметила, что они общались не на русском языке, а, возможно, на польском. Но там могли быть и французы.

По словам испуганной селянки, военные были вооружены до зубов, она постаралась отойти подальше от этих людей. Ранее сообщалось, что, по мнению Апти Алаудинова, в Курскую область необходимо призвать солдат-срочников.