В Курской области силами расчета самоходной гаубицы 2С3 «Акация» спецназа «Ахмат» был ликвидирован опорный пункт украинцев, который находился в заброшенном доме под Суджей. Об этом сообщает РИА Новости и ссылается на военного сводной артиллерийской группы «Пресса» с позывным «Оптима».

Бойцам поступила оперативная информация от разведчиков, сообщивших о прибытии пехоты неприятеля, которая после выгрузки зашла в один из оставленных местным жителями домов. Из полученных сведений следовало, что строение заняли минимум шесть человек и создали там небольшой опорный пункт.

«Отработали в целом неплохо. Один пристрелочный, рядом уже было прямое поражение в цель, третий снаряд в пяти метрах от цели, после чего ввелась еще одна корректура, после чего следующий снаряд снова в цель. Цель была уничтожена… После такого обычно не выживают», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о том, что в Курской области украинские военные изнасиловали и убили женщину, сын которой является военнослужащим.