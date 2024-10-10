В Курской области власти несколько дней не могут найти источник запаха гари

В Курской области пытаются выяснить причину запаха гари, который волнует граждан с 4 октября. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местного правительства, 10 октября специалистами были изучены территории производств и очистных сооружений, однако и там источник найти и не удалось.

На постоянной основе ведется обследование микрорайонов Волокно, Магистральный проезд, Северо-Запад, Центральный округ и населенных пунктов Кукуевка, Кислино и Зорино. Единого мнения о причинах появления смога в областной столице и окрестностях на данный момент нет. Высказывается предположение, что он мог появиться из-за крупных ландшафтных пожаров или же из-за долгого периода чрезвычайной пожарной опасности.

Ранее сообщалось о том, что в Курске упали обломки украинской ракеты, сбитой системой ПВО.