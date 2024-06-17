В Ленинградской области вертолет летал над головами отдыхающих на пляже людей

Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры организовали проверку по факту появившийся в сети записи, на которой запечатлены опасные маневры вертолета над Коркинским озером в Ленинградской области. Об этом сообщается на странице ведомства .

На опубликованной на просторах интернета записи видно, как пилот летательного аппарата кружит над водной гладью и вызывают вполне ожидаемый интерес среди находящихся на отдыхе граждан. Естественно, что такие маневры могут привести к самым трагическим последствиям. По факту произошедшего события сотрудники прокуратуры проведут полноценную проверку, по результатам которой, если найдут законные основания, примут соответствующее решение.

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