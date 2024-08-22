В Ленинградской области введен запрет на работу мигрантов в такси
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Губернатор Ленинградской области принял решение о запрете работы мигрантов в сфере такси до конца 2024 года.
Об этом говорится в постановлении, подписанным губернатором Ленобласти Дрозденко. Инициатива исходила от регионального прокурора, направившего соответствующий запрос в администрацию области.
Основной целью данного решения является снижение количества дорожно-транспортных происшествий и уровня преступности в регионе. Подобные меры уже показали положительный эффект в других регионах России. Например, в Челябинске после введения аналогичного запрета статистика преступности среди нелегальных мигрантов снизилась на 40%.
Стоит отметить, что подобные ограничения уже действуют почти в половине российских регионов, включая Севастополь, Самарскую область и Курск. В некоторых субъектах Российской Федерации запреты распространяются не только на сферу такси, но и на другие отрасли.
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