В Ленинградской области ввели ограничения на продажу алкоголя по утрам

В Ленинградской области депутаты приняли закон, согласно которому алкогольные напитки на территории региона можно будет купить с 11 утра, а с не 9 утра. О данном факте сообщила пресс-служба местного заксобрания.

Согласно утвержденной норме, новшество коснется розничной продажи алкоголя в заведениях общепита (кроме ресторанов) и магазинов, которые находятся в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Отмечается, что нововведение направлено на уменьшение пагубного влияния алкогольных напитков на граждан, проживающих в домах с большим количеством жилых помещений.

Ранее стало известно о том, что в Соединенных Штатах за последние 30 лет резко выросло количество смертей, связанных с раком, возникшим по причине употребления алкоголя.