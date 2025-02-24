В Ленобласти обнаружили страшную тюрьму-рехаб

По данным журналистов, фактически подопечных этого реабилитационного центра запирали против их воли и содержали в ужасных условиях: в комнатах – двухъярусные кровати, на окнах заглушки. На всех постояльцев (в одной комнате могло находиться до 15 человек, спали на матрасах), пишут журналисты, была одна кухня и один туалет. Но внутри содержались не только те, кто хотел излечиться от пагубной привычки, но и другие люди – ни у кого не было возможности самостоятельно вернуться домой или связаться с родственниками. Желающим покинуть рехаб предлагали «еще чуть полечиться заплатить за месяц еще 50 тысяч».

О том, что такой рехаб существует, узнали после того как один пациент вышел из этой «клиники» и решил обратиться в полицию. Теперь полицейские и прокуроры проверяют соблюдение законодательства, задержаны оба «директора» данного центра.

Напомним, ранее проходящему лечение в рехабе Моргенштерну* предъявили обвинение в нарушении закона об иноагентах.

*Лицо, признанное иноагентом в России