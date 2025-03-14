В Липецке классный руководитель ударила первоклассницу по лицу

В Липецке классный руководитель избила первоклассницу. Об этом сообщило Управление Следственного комитета России по Липецкой области.

По информации ведомства, этот инцидент получил широкую огласку после того, как в интернете распространилось видео, запечатлевшее момент нападения на ребенка.

Как уточнили в региональном СК, девочка получила ушиб мягких тканей лица. Отец пострадавшей школьницы утверждает, что это не первый случай агрессивного поведения со стороны учителя. По его словам, он и другие родители уже ранее замечали негативные проявления со стороны классного руководителя, но не ожидали, что ситуация дойдет до такой степени.

СКР по Липецкой области начал доследственную проверку. Следователи внимательно изучают детали инцидента и собирают доказательства для дальнейших действий.

Ранее сообщалось, что в детский сад в Новой Москве ворвался неизвестный вооруженный мужчина. В результате инцидента пострадал человек.

Позже в дошкольном учреждении прокомментировали этот инцидент, отметив, что детский сад работает в штатном режиме.