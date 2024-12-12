В Липецке полицейский в служебной машине застрелил знакомого

В Липецке полицейский случайно застрелил знакомого, с которым находился в служебной машине. Об этом региональное МВД сообщает на своей странице Вконтакте.

Инцидент случился днем в четверг, когда полицейский-водитель находился на службе. Уточняется, что выстрел произошел из-за небрежного обращения с огнестрельным оружием. Раненый мужчина был доставлен в больницу, однако медики не сумели спасти ему жизнь. Выясняются подробности происшествия.

Ранее сообщалось о том, что Белорецке двое мужчин застрелили своего начальника, а затем до смерти забили его жену.